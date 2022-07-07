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الخميس، 07-07-2022 11:57 م

بلدية عجلون تعد خطة عمل للمحافظة على النظافة خلال عيد الأضحى

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الوكيل الاخباري - أنهت بلدية عجلون الكبرى، اليوم الخميس، الاستعدادات اللازمة للقيام بواجباتها الخدمية والرقابية خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، الأمر الذي يسهم في الحفاظ على الوضع البيئي ومنع تشكل المكاره الصحية.

وقال رئيس البلدية حمزة الزغول، إنه جرى إعداد برنامج مناوبات في مركز البلدية وجميع مناطقها لمتابعة تقديم الخدمات الأساسية من جمع النفايات والرقابة الصحية على مواقع عرض الأضاحي التي حددتها البلدية لجمع مخلفات ذبح الأضاحي أولا بأول والتي تؤثر سلباً على البيئة.

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