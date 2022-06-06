عجلون : لقاء تعريفي ببرامج صندوق الطاقة المتجددة

الوكيل الاخباري - نظمت مؤسسة عجلون بعيون شبابها للتنمية المستدامة، اليوم الاثنين، بالشراكة مع فرع نقابة المهندسين الأردنيين في عجلون، لقاء تعريفيا ببرامج صندوق الطاقة المتجددة وآلية الدعم الحكومي للأسر والفئات المستهدفة.



وقال المدير التنفيذي للصندوق الدكتور رسمي حمزة، إن الصندوق هو مؤسسة حكومية يعمل تحت مظلة وزارة الطاقة وطبيعة عمله متعلقة بترشيد الطاقة واستخدام الطاقة المتجددة في القطاعات كافة، وتنفيذ المشاريع الاستثمارية الكبرى بترشيد الطاقة والطاقة المتجددة التي تعود بالنفع والفائدة على المجتمع المحلي.

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