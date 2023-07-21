عجلون.. مطالب بتخصيص ريع التلفريك لتحسين البنى التحتية

الوكيل الاخباري - طالب عدد من المهتمين بالشأن السياحي والبيئي وأصحاب المشاريع في محافظة عجلون بتخصيص ريع التلفريك لتحسين البنى التحتية في محافظة عجلون.



وقالت عضو جمعية البيئة الأردنية فرع كفرنجة عهود أبو علي ان تلفريك عجلون يعتبر من المشاريع التنموية الكبرى التي ساهمت في دعم القطاع السياحي لذا يتطلب بذل الجهود التشاركية لتحسين واقع البنى التحتية التي تساهم في تطور المحافظة السياحية وتجعلها مقصداً سياحياً للزوار والسياح من جميع أنحاء العالم.



وأكدت عضو جمعية الكوكب الأخضر لحماية البيئة آلاء جمال على أهمية استثمار المشاريع الكبرى في المحافظة والتي تساهم في تحسين الحركة سياحية مثل إنشاء فنادق بخمس نجوم واستراحات ومطاعم قريبة من التلفريك لإطالة مدة إقامة السائح خصوصا الزوار والسياح الأجانب والعرب مرتادي المحافظة.

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