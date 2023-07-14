وزير الزراعة يتابع تجدد حريق وديان الشام بين عجلون وجرش

الوكيل الإخباري - قال وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، إن الجهود ما زالت مستمرة منذ أمس الخميس في متابعة تجدد الحريق في منطقة وديان الشام الواقع بين محافظتي عجلون وجرش، وتم التواصل مع القوات المسلحة (سلاح الجو) وتم إرسال طائرة ثم التعزيز بطائرتين لإخماد الحرائق.

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وأضاف المهندس الحنيفات، أن الحريق من النوع التاجي وتجدد بسبب عودة الرياح في مناطق وعرة، لافتا إلى أن هناك جهودا تشاركية تبذل من قبل كوادر الوزارة والدفاع المدني للسيطرة على الحريق إلا أنه وبسبب وعورة المكان وعدم قدرة الأفراد والآليات للوصول إلى الموقع، فقد تم الاستعانة بطائرات سلاح الجو التي تعمل بجهود كبيرة لإخماد الحريق.



وأشار إلى أنه تم السيطرة يوم أمس على الحريق وإجراء عمليات التبريد ولكن حركة الرياح نقلت جزءا من متبقيات الحريق إلى منطقة وعرة في المنطقة.