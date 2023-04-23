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الأحد، 23-04-2023 07:19 م

عجلون: مطالب بدعم المشاريع السياحية في راجب

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الوكيل الاخباري - شهدت المواقع السياحية ومناطق الأودية والشلالات في بلدة راجب منذ بداية عطلة عيد الفطر نسبة حجوزات وإشغال وصلت إلى 100 بالمئة.

وطالب عدد من أصحاب المشاريع السياحية وسكان البلدة الذين التقتهم وكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم وزارة التخطيط والتعاون الدولي والجهات المعنية بتقديم الدعم اللازم لأصحاب هذه المشاريع ليتمكنوا من تطويرها بما يتلاءم مع خصوصية راجب الطبيعية والسياحية والبيئية، خاصة وأنه تم ومن خلال مركز إرادة لتعزيز الإنتاجية عمل دراسات جدوى للعديد من المشاريع .

وقال رئيس مجلس محافظة عجلون عمر المومني، إن المجلس يعطي أولوية للقطاع السياحي وتخصيص الدعم اللازم للنهوض به وخدمة أصحاب المشاريع وتوفير البنى التحتية المناسبة والكفيلة بجذب الاستثمار بما يتناسب مع واقع بيئة وطبيعة المنطقة وبذل المزيد من الجهود لتسويقها في مختلف المجالات .

وأشار المنسق الوطني لبرنامج المنح الصغيرة في مرفق البيئة العالمي المهندس انس الخصاونة، إلى أنه سيتم زيارة العديد من هذه المشاريع والاطلاع على واقعها لدراسة إمكانية دعمها ضمن الإمكانيات المتاحة.

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