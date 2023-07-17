عجلون : ورشة عن الإدارة السليمة للنفايات المحتوية على الزئبق

الوكيل الاخباري - عقدت مديرية حماية البيئة في عجلون، ورشة عن الإدارة السليمة بيئياً للنفايات المحتوية على الزئبق، وتقليل استخدام المنتجات المحتوية عليه في الأردن.



وقال مدير حماية البيئة في عجلون الدكتور مشعل الفواز، إن هذه الورشة تأتي استمرارا لتطبيق التزامات الأردن بموجب اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق، والتي تهدف إلى حماية صحة الإنسان والبيئة من الانبعاثات والإطلاقات بشرية المنشأ للزئبق ومركباته والتي كان قد قرر مجلس الوزراء المصادقة عليها رسميا عام 2015.



وبين أن الأردن حصل على الدعم المادي بموجب اتفاقية ميناماتا الدولية لتنفيذ مشروع " الإدارة السليمة بيئيا للنفايات المحتوية على الزئبق وتقليل استخدام المنتجات المحتوية على الزئبق في الأردن"، حيث تم وضع خطة العمل للمشروع على المدى القصير والبعيد وتم تشكيل فرق من وزارة البيئة وكافة الجهات ذات العلاقة لبدء العمل على تنفيذ المشروع الذي يتولى رئاسته مدير المشروع الأمين العام لوزارة البيئة الدكتور محمد الخشاشنة.

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