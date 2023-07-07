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الجمعة، 07-07-2023 07:23 م

عجلون: مطالب بالحفاظ على نظافة المناطق السياحية ومواقع التنزه

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الوكيل الاخباري - طالب مهتمون بالشأن البيئي والسياحي في محافظة عجلون الجهات المعنية بالاهتمام بواقع النظافة في المناطق السياحية ومواقع التنزه التي تشهد حركة سياحية نشطة.

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وقال عضو الهيئة الإدارية في جمعية البيئة الأردنية محمود العبود، إن محافظة عجلون التي تتمتع بتنوع المناطق والأماكن السياحية فيها تشهد حركة تنزه نشطة، خاصة بعد افتتاح المشروع التنموي على مستوى المملكة " تلفريك عجلون "، ما يتطلب من الجهات ذات الاختصاص من بلديات وبيئة وسياحة التركيز على نظافة هذه الأماكن ومتابعتها بشكل مستمر .


وأشارت عضو جمعية الكوكب الأخضر لحماية البيئة منار القضاة إلى أن محافظة عجلون مع افتتاح مشروع "التلفريك" تستقبل آلاف الزوار، الأمر الذي يتطلب من الجهات المعنية تكثيف جهودها للحفاظ على نظافة البيئة، وخاصة في الأماكن السياحية والأثرية ومواقع التنزه .


وأكد عضو لجنة تنسيق العمل التطوعي والاجتماعي في عجلون حمزة فريحات، أهمية تكثيف حملات النظافة في الأماكن السياحية التي يرتادها السياح بشكل دائم، وخصوصاً أيام العطل بالإضافة إلى اقامة المحاضرات والندوات وورش العمل التوعوية التي تؤكد على الاهتمام بنظافة الأماكن السياحية والحفاظ عليها.


من جهته، قال مدير السياحة في عجلون محمد الديك، إن المديرية وضمن خطتها تعمل بالتشاركية مع جميع الجهات من بيئة وهيئات شبابية تطوعية ومجتمع محلي على تنظيم حملات النظافة في المواقع السياحية والأثرية وأماكن التنزه ومشروع "التلفريك"للحفاظ على هذه الأماكن نظيفة أمام الزوار والسياح .

 




 

 


 

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