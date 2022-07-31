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الأحد، 31-07-2022 11:24 م

عجلون: وفد من الإدارة الملكية لحماية البيئة يطلع على تجربة مدرسة حطين بمجال التدوير

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الوكيل الاخباري - اطلع وفد من الإدارة الملكية لحماية البيئة في إقليم الشمال خلال زيارة لمحافظة عجلون على تجربة مدرسة حطين الأساسية المختلطة في مجال نشر الوعي البيئي والحفاظ على البيئة ومعرضها للوسائل التعليمية والبيئية والتدوير.

وأكد رئيس رئيس قسم الإدارة الملكية لحماية البيئة لإقليم الشمال المقدم عمر حماد أن هذه الزيارة جاءت كون المدرسة من المدارس المتميزة بيئيا وحصلت على العديد من الجوائز على مستوى المملكة. 

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