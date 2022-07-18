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الإثنين، 18-07-2022 12:53 م

المناطق الحرة تطرح فرصا استثمارية بمشروع تلفريك عجلون

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الوكيل الإخباري - أعلنت المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية، عن توفر العديد من الفرص الاستثمارية في محطتي الانطلاق والوصول بمشروع التلفريك في منطقة الصوان التنموية بمحافظة عجلون.

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وبحسب بيان المجموعة اليوم الاثنين، تشمل الفرص، إنشاء عدد من المطاعم السياحية والمقاهي، بالإضافة الى عروض لتأجير محلات تجارية للتجهيز والتشغيل.


ودعا البيان الراغبين بالاستثمار إلى مراجعة المجموعة في مبناها الرئيس الكائن في الدوار السابع شارع زهران عمارة رقم 312 للاطلاع على شروط الإعلان، وتقديم العروض أو من خلال موقع المجموعة الإلكتروني www.jfdz.jo، مشيرا إلى أن افتتاح العروض سيكون يوم الاثنين الموافق الأول من آب المقبل بحضور صاحب العلاقة أو من يفوضه.

 




 

 


 

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