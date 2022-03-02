عدسة الوكيل ترصد فرحة الأردنيين العائدين من أوكرانيا إلى الأردن - صور

الوكيل الإخباري - تصوير: نادر أبو حية - عمت الفرحة على وجوه الأردنيين العائدين من أوكرانيا بعد وصولهم الى المملكة عصر اليوم، على متن طائرة الاجلاء العسكرية التي جاءت بتوجيهاتٍ من جلالة الملك عبدالله الثاني.



ورصدت عدسة "الوكيل الاخباري" التي تواجدت بمطار ماركا العسكري اللحظات الاولى لعودة الاردنيين وعائلاتهم سالمين الى المملكة بعد أيام صعبة مرت عليهم.

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ومن المقرر أن تصل طائرة الإجلاء الثانية مساء اليوم بعد أن أقلعت عصر اليوم وعلى متنها قرابة 60 اردنيا كانوا قد وصلوا الى نقاط التجمع التي اعلنت عنها وزارة الخارجية.







