عدم إقبال أولياء أمور الطلبة لشراء المستلزمات المدرسية

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة - أشار أولياء أمور الطلبة خلال منشور تفاعلي عبر صفحات موقع " الوكيل الإخباري " بشأن المستلزمات المدرسية للطلبة إلى أنهم لم يشتروا تلك المستلزمات لارتفاع تكلفتها عليهم وبسبب الوضع الاقتصادي الذي يعانون منه.

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وعبر أولياء الأمور من خلال تعليقاتهم أنهم متخوفون من عدم استمرارية التعليم الوجاهي في المدارس والعودة إلى التعليم الإلكتروني.



وكان قد أكد ممثل قطاع الألبسة والمجوهرات في غرفة تجارة الأردن، أسعد القواسمي، أن الطلب على مستلزمات العودة إلى المدارس، ما زال متواضعاً، رغم توفر مستلزمات بالسوق المحلية والتي تقدر بقيمة تفوق 50 مليون دينار، من زي مدرسي وأحذية وحقائب، وبأسعار مماثلة للأعوام السابقة، لافتا النظر إلى أن تكلفة تجهيز الطالب في المدارس الحكومية، من حيث الزي والحقيبة وبدلة الرياضة ومستلزمات أخرى، تبلغ ما يقارب 35 دينارا.