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الخميس، 03-11-2022 12:11 م

عرض كاميرات حرارية ليلية عالية الدقة تخدم الأغراض الأمنية لمنع عمليات التهريب في سوفكس

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الوكيل الإخباري - قال رئيس هيئة المديرين لشركة النسر للأمن والحماية صالح الهلالات إن المشاركة في معرض سوفكس يأتي في إطار تقديم واستعراض آخر ابتكارات الصناعات الدفاعية وأنظمة الحلول الأمنية المتكاملة والأمن السيبراني.

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وبين هلالات أن شركة النسر واحدة من الرعاة الذهبيين للمعرض، وذلك من خلال تزويد المعرض بأنظمة الحماية الخاصة بالكاميرات .


وأشار إلى أن الشركة تعرض و لأول مرة كاميرات عالية الدقة لم تُستخدم من قبل، تتمتع بمزايا أمنية استثنائية، ويفيد استخدامها على الحدود لما لها من كفاءة، حيث تعطي مدى يصل لـ 25 كم على الآليات و 9 كم للاشخاص، ويمكن ربطها على طائرات الدرون، كما أنها مقاومة للظواهر الطبيعية مثل الضباب والغبار وغيرها. 

وأضاف هلالات أن المنتجات الدفاعية التي تعرضها الشركات الأردنية في سوفكس تنافس منتجات شركات عالمية و تتمتع بالدقة والمتانة والجودة العالية، موضحاً أن الكثير من المنتجات الدفاعية التي تم تطويرها وتصنيعها في الأردن تنافس صناعات في مختلف أسواق العالم. 

وأشار هلالات إلى أنه بات اليوم لدينا في الأردن ابداع في التجميع والتصنيع، ولدى شبابنا عقول وإمكانات، إضافة إلى مشاريع طلبة الجامعات التي تتميز بالابتكار.


وأكد أنه يوجد قرابة 300 متقاعد عسكري يعملون في مجال الأمن والحماية، منوهاً إلى أن في ذلك قيمة مضافة لخبراتهم العملية بالاحتياجات الأمنية والصناعات الدفاعية ومعرفة كاملة بما هو ملائم ويخدم الغرض المطلوب.




 




 

 


 

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