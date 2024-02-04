الأحد 04-02-2024
الوكيل الاخباري
 

الشواربة: 20 مليون راكب عدد مستخدمي الباص السريع وباص عمان العام الماضي

الأراضي توقف استقبال إصدار وثائقها يدوياً بدءا من 11 الشهر الحالي

حماس: ندين بشدة العدوان الأميركي البريطاني على اليمن

الصحة العالمية: معدلات الإصابة بالسرطان سترتفع بنسبة 77% بحلول عام 2050

التعليم العالي: تقديم طلبات الالتحاق لمرحلة الدبلوم المتوسط اليوم الأحد

جيش الاحتلال: هناك أزمة ثقة عميقة مع سكان غلاف غزة

300 موافقة لتركيب عدادات كهرباء خاصة بشحن المركبات

صحة غزة: الاحتلال ارتكب 14 مجزرة راح ضحيتها 127 شهيدا في 24 ساعة

الكواليت: استمرار وقف تصدير الخراف الأردنية للسعودية سيؤدي لانهيار الأسعار وخسارة التجار

الاحتلال يعتقل 6515 في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر

الأحد، 04-02-2024 11:58 ص

عرض مسرحية السجين في الزرقاء

7be73a60e7baad50bb00f44e2c90de8a


الوكيل الإخباري- عرضت مساء أمس، على مسرح الشاعر حبيب الزيودي، في مركز الملك عبد الله الثاني الثقافي في الزرقاء، مسرحية بعنوان " السجين"،بحضور مدير الثقافة محمد الزعبي، وجمع من الكتاب والفنانين وأهالي الزرقاء.

اضافة اعلان


جسد المسرحية،التي أعدها وأخرجها الفنان قتيبة مليح، الفنانان: أحمد عرابي، ومليح، حيث تتحدث المسرحية عن قيمة الحرية التي تعتبر من القيم الأساسية التي تشكل أساساً لتطور وازدهار المجتمعات وتمتد إلى جوانب متعددة في الحياة، وهي من المقومات الأساسية لتطوير الأفكار الجديدة والحلول المبتكرة للتحديات المجتمعية.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1707040461339

الأراضي توقف استقبال إصدار وثائقها يدوياً بدءا من 11 الشهر الحالي

1202431101550533533419

التعليم العالي: تقديم طلبات الالتحاق لمرحلة الدبلوم المتوسط اليوم الأحد

535071

300 موافقة لتركيب عدادات كهرباء خاصة بشحن المركبات

file

الكواليت: استمرار وقف تصدير الخراف الأردنية للسعودية سيؤدي لانهيار الأسعار وخسارة التجار

1707038268501

وصول فيلم"الحِمْل"من إنتاج الإعلام العسكري لنصف النهائي بـ 3 مهرجانات دولية

424977191_691519399821964_3523492174235491292_n

التعامل مع 1208 حالات اسعافية خلال 24 ساعة