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الأربعاء، 26-07-2023 03:42 م

عروض أيام أفلام البوسنة والهرسك الاثنين المقبل

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الوكيل الإخباري-  تنطلق عروض أفلام "أيام أفلام البوسنة والهرسك" بدورتها الثانية، مساء يوم الاثنين المقبل، في المسرح الخارجي بمقر الهيئة الملكية الأردنية للأفلام بعمان.

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ووفق بيان صحفي للهيئة اليوم الأربعاء، فإن عروض "الأيام" التي تأتي بتنظيم الهيئة بالتعاون مع سفارة البوسنة والهرسك في الأردن، وتستمر ثلاثة أيام، ستشتمل على أفلام درامية طويلة؛ "القمر المكتمل" إخراج نيرمين حمزاغيتش، ناطق بالبوسنية مع ترجمة إلى الانجليزية، وإنتاج 2019، و"الأغنية" إخراج عايدة بيغيتش، ناطق بالبوسنية مع ترجمة إلى الانجليزية، وإنتاج مشترك البوسنة والهرسك وفرنسا عام 2022.


وتختتم "الأيام" بعرض الفيلم الدرامي الطويل "الرجال لا يبكون" إخراج آلين دريليفتش، ناطق بالبوسنية مع ترجمة إلى الإنجليزية، وهو إنتاج مشترك البوسنة والهرسك وسلوفينيا وألمانيا وكرواتيا عام 2017.

 

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