رئيس أركان الدفاع الألماني يقلّد الحنيطي وسام الشرف الذهبي

الوكيل الإخباري - قلّد رئيس أركان الدفاع الألماني الفريق أول كارستن بروير أمس الأحد، رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي وسام الشرف الذهبي من الجيش الألماني، تقديراً لإسهاماته البارزة في تعزيز التعاون العسكري بين جمهورية ألمانيا الاتحادية والاردن، لا سيّما الدعم الذي قدّمته القوات المسلحة الأردنية للقوات الألمانية خلال عمليات الإجلاء العسكرية من السودان خلال اندلاع الحرب الأهلية في السودان.

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وأكد الفريق أول كارستن على عمق الشراكة الاستراتيجية والتعاون بين الجيشين الصديقين، وأهمية تعزيز العلاقات الثانية والتنسيق العسكري المشترك في المجالات العسكرية كافة.



يشار إلى أن وسام الشرف الذهبي هو أعلى وسام عسكري يمنح في الجيش الألماني.



حضر مراسم التكريم القائم بالأعمال في السفارة الألمانية والملحق الدفاعي الألماني وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية.

