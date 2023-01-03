عزايزة: نظام الأنشطة الحزبية رسالة طمأنينة للشباب الجامعي

الوكيل الاخباري - قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس وجيه عزايزة، إن نظام تنظيم الأنشطة الحزبية في الجامعات يعد رسالة طمأنينة للشباب داخل الجامعات، مشيرا إلى أن العمل الجماعي وإيجاد قناعات مشتركة من أهم مرتكزات العمل السياسي والحزبي.



جاء ذلك خلال جلسة حوارية مع عدد من طلاب وطالبات الجامعة الألمانية حول "منظومة التحديث السياسي"، اليوم الثلاثاء، بحضور رئيس الجامعة الدكتور علاء الدين الحلحولي، ضمن فعاليات الحملة الوطنية لتعزيز المشاركة السياسية "المشاركة مسؤولية الجميع"،والتي تنفذها الوزارة.

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