عطاءات إنشاء لطريق صرفا الأغوار ومركز التميز لترميم الآثار في جرش

الوكيل الاخباري-أعلنت دائرة العطاءات الحكومية، اليوم الأحد، عن طرحها لمناقصات محلية، تمثلت بطرح عطائي إنشاء طريق صرفا الأغوار للجزئين الثاني والثالث، وإنشاء مباني مركز التميز للسياحة وترميم الآثار في جرش - كلية عجلون الجامعية.

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وتمثلت بالعطاء الخاص بإنشاء طريق صرفا الأغوار الجزء الثاني والثالث كل جزءٍ على حدا، حيث دعت الدائرة المقاولين الأردنيين المصنفين لديها في مجال الطرق، اختصاص إنشاء طرق بالفئة الأولى أو الثانية والراغبين في المشاركة في هذا العطاء، لمراجعة دائرة العطاءات الحكومية اعتبارا من اليوم.



كما أعلنت الدائرة عن طرحها العطاء المركزي الخاص بمشروع إنشاء مباني مركز التميز للسياحة وترميم الآثار في جرش -كلية عجلون الجامعية، داعية المقاولين المصنفين لديها في مجال الأبنية اختصاص إنشاء أبنية بالفئة الأولى ولديهم تصنيف في مجال الكهروميكانيك والطاقة المتجددة اختصاص الكهروميكانيك والطاقة المتجددة بالفئة الأولى أو الثانية مجتمعة أو المقاولين الأردنيين المصنفين لديها في مجال الأبنية اختصاص إنشاء أبنية بالفئة الأولى بالائتلاف مع المقاولين الأردنيين المصنفين لدى دائرة العطاءات الحكومية في مجال الكهروميكانيك والطاقة المتجددة اختصاص الكهروميكانيك والطاقة المتجددة بالفئة الأولى أو الثانية.