13 فريقا لمراقبة تطبيق أوامر الدفاع في جرش

الوكيل الاخباري-

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قال مساعد محافظ جرش للشؤون الإدارية عاطف الخوالدة، الخميس، إنّ 13 فريقا في محافظة جرش تراقب تطبيق أوامر الدفاع على مدار الساعة والتزام الأفراد والمنشآت بالتباعد الجسدي وارتداء الكمامات ومتابعة تطبيق "سند" لزوار المنشآت العامة والخاصة.وأضاف الخوالدة، لـ "المملكة" أنه يتم يوميا تحرير من 13 - 20 مخالفة لأشخاص غير ملتزمين، مشيرا إلى أنه تم تسجيل 300 مخالفة في جرش خلال تشرين الأول/أكتوبر.ودعا إلى الالتزام بأوامر الدفاع وارتداء الكمامات، والإقبال على أخذ اللقاح الواقي من فيروس كورونا.