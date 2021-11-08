اجتماع تحضيري لرؤساء لجان مؤتمر تاريخ وآثار الأردن الخامس عشر

الوكيل الاخباري - ترأس وزير السياحة والآثار نايف حميدي الفايز في دائرة الآثار العامة اليوم الاثنين، الاجتماع التحضيري لرؤساء اللجان العلمية المتخصصة لمؤتمر تاريخ وآثار الأردن الخامس عشر.



وينعقد المؤتمر برعاية سمو الأمير الحسن بن طلال، في رحاب جامعة اليرموك في الفترة بين 18 و 21 تموز 2022 تحت عنوان "الآثار في مُحيطها البيئي والاجتماعي".



وأكد الفايز، أهمية المؤتمر ودوره في إبراز تاريخ الأردن وآثاره، لافتا الى ضرورة دعوة الباحثين وعلماء الآثار والمؤرخين من الأردن والوطن العربي والعالم للمشاركة به.

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