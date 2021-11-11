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الخميس، 11-11-2021 11:35 ص

طرح عطاءين للإشراف على مشروع طريق النعيمة بلعما الزرقاء وإعادة تأهيل قصر العدل

قصر العدل


الوكيل الإخباري - أعلنت دائرة العطاءات الحكومية عن طرح عطاء مركزي خاص بالإشراف على مشروع توسعة طريق مثلث النعيمة بلعما الزرقاء في مراحله الثلاث.

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ودعت الدائرة في بيان صحفي اليوم الخميس، المكاتب الهندسية المصنفة لديها في مجال الطرق بالفئة الاولى والراغبين بالاشتراك في هذا العطاء مراجعة دائرة العطاءات اعتبارا من اليوم. كما أعلنت الدائرة عن طرح عطاء مركزي خاص بالإشراف على تنفيذ مشروع إعادة تأهيل قصر عدل العبدلي في محافظة العاصمة. وطلبت الدائرة من المكاتب الاستشارية المصنفة في مجال الأبنية اختصاص إنشاء أبنية بالفئة الأولى (أ) ولديهم الرغبة بالاشتراك في هذه الدعوة، مراجعة الدائرة اعتبارا من اليوم، أو سحب الدعوة من خلال نظام الشراء الإلكتروني. كما دعت المناقصين للتأكد من تسجيلهم على بوابة نظام الشراء الإلكتروني WWW.JONEPS.GOV.JO، مبينة أن بإمكان من لم يسبق له التسجيل على نظام الشراء الإلكتروني، أن يسجل على النظام لدى دائرة العطاءات من اليوم وحتى 25 تشرين الثاني الحالي.


ونبهت المناقصين إلى أهمية متابعة موقع الدائرة على شبكة الإنترنت www.gtd.GOV.jo ونظام الشراء الإلكتروني للحصول على الملاحق التي قد تصدر على العطاء.


 




 

 


 

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