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الأربعاء، 13-07-2022 06:43 م

عطوة اعتراف بمقتل الطالبة ايمان ارشيد

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - توجهت جاهة كبيرة ، الاربعاء، إلى مضارب عائلة ارشيد لأخذ عطوة اعتراف بحادثة مقتل الطالبة الجامعية "ايمان ارشيد" . 

ومنحت عائلة ارشيد عطوة اعتراف عشائرية بمقتل الطالبة ايمان ارشيد في جامعتها الشهر الماضي. 

واشترط المتحدث باسم عائلة ارشيد أن تكون العطوة لمدة شهر واحد ، وان تقتصر على عائلة الجاني (والده واشقائه) فقط ، وان لا تشمل احد اقارب القاتل الذي تواصل مع شقيق الفتاة.

وكان قاتل الطالبة الجامعية قد أطلق على نفسه النار، إثر محاصرته من القوات الأمنية .

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