عطوة اعتراف بمقتل الطالبة ايمان ارشيد

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - توجهت جاهة كبيرة ، الاربعاء، إلى مضارب عائلة ارشيد لأخذ عطوة اعتراف بحادثة مقتل الطالبة الجامعية "ايمان ارشيد" .



ومنحت عائلة ارشيد عطوة اعتراف عشائرية بمقتل الطالبة ايمان ارشيد في جامعتها الشهر الماضي.



واشترط المتحدث باسم عائلة ارشيد أن تكون العطوة لمدة شهر واحد ، وان تقتصر على عائلة الجاني (والده واشقائه) فقط ، وان لا تشمل احد اقارب القاتل الذي تواصل مع شقيق الفتاة.



وكان قاتل الطالبة الجامعية قد أطلق على نفسه النار، إثر محاصرته من القوات الأمنية .

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