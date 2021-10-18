الصناعة والتجارة: إجراءات لضبط بيع الأعلاف المدعومة

الوكيل الاخباري- أكدت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، استمرارها بمتابعة جميع مراكز الأعلاف بتشكيل لجان خاصة للتحقق من الأرصدة الفعلية في مستودعات الأعلاف التابعة للوزارة، والوقوف على مدى التزامها بالتعليمات ومطابقة المبيعات والتحقق من إجراءات الصرف وعدم وجود نقص وتجاوزات في المبيعات.



وقالت الوزارة، إنها ستقوم باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، مؤكدة أنها تقوم بإجراءات دورية للتحقق من وصول الأعلاف لمستحقيها والحد من الهدر والمتاجرة بالأعلاف المدعومة.



وأشارت إلى إصدار تعليمات تتضمن تسليم المستحقات العلفية لأصحاب العلاقة أو أقاربهم من الدرجة الأولى بموجب تفويض خطي أو عن طريق الناقلين بموجب وكالات عدلية بحد أقصى لثلاثة مزارعين، وإعطاء الأولوية لمربي المواشي الذين يراجعون المركز بصفة شخصية.



يذكر أن كمية المبيعات من الشعير المدعوم حتى الشهر الحالي نحو 635 ألف طن، ومن المتوقع أن تبلغ قيمة الدعم 50 مليون دينار.

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