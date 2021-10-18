الإثنين 18-10-2021
الوكيل الاخباري

بحث التعاون بين جامعة آل البيت وكرسي اليونسكو لعلوم الارض

الأوقاف تقيم احتفالا دينيا بمناسبة ذكرى المولد النبوي

ما هي حافلة الدفاع المدني الضخمة التي شوهدت أمس ؟

الحكومة: السماح بالأراجيل داخل المقاهي خلال أسبوع

توجه لرفع الطاقة الاستيعابية في صالات الأفراح

تركيا تعلن وفاة أبي مسيراتها

الحكومة: الدكاكين غير مشمولة بسند أخضر

دراسة آلية لإلغاء المخالفات المتعلقة بوضع الكمامة في المرحلة الماضية

الصحة لـ الوكيل : انحسار حالات التسمم بعد تحديد مصادر التلوث

سورية تناشد للعثور على أوراق ثبوتية فقدتها في تكسي

الإثنين، 18-10-2021 11:38 ص

الصناعة والتجارة: إجراءات لضبط بيع الأعلاف المدعومة

sena3a8496102021


الوكيل الاخباري- أكدت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، استمرارها بمتابعة جميع مراكز الأعلاف بتشكيل لجان خاصة للتحقق من الأرصدة الفعلية في مستودعات الأعلاف التابعة للوزارة، والوقوف على مدى التزامها بالتعليمات ومطابقة المبيعات والتحقق من إجراءات الصرف وعدم وجود نقص وتجاوزات في المبيعات.

وقالت الوزارة، إنها ستقوم باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، مؤكدة أنها تقوم بإجراءات دورية للتحقق من وصول الأعلاف لمستحقيها والحد من الهدر والمتاجرة بالأعلاف المدعومة.

وأشارت إلى إصدار تعليمات تتضمن تسليم المستحقات العلفية لأصحاب العلاقة أو أقاربهم من الدرجة الأولى بموجب تفويض خطي أو عن طريق الناقلين بموجب وكالات عدلية بحد أقصى لثلاثة مزارعين، وإعطاء الأولوية لمربي المواشي الذين يراجعون المركز بصفة شخصية.

يذكر أن كمية المبيعات من الشعير المدعوم حتى الشهر الحالي نحو 635 ألف طن، ومن المتوقع أن تبلغ قيمة الدعم 50 مليون دينار.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
10202114154617228507036

بحث التعاون بين جامعة آل البيت وكرسي اليونسكو لعلوم الارض

1597303401764

الأوقاف تقيم احتفالا دينيا بمناسبة ذكرى المولد النبوي

unnamed

الحكومة: السماح بالأراجيل داخل المقاهي خلال أسبوع

unnamed

اتفاقية لوضع حلول مبتكرة للوصول للأمن المائي في شمال الأردن

1020212142244806103904

ما هي حافلة الدفاع المدني الضخمة التي شوهدت أمس ؟

6BXzv

توجه لرفع الطاقة الاستيعابية في صالات الأفراح

أخبار متعلقة
طريقة_عمل_الخبز_العربي

الحكومة: الخبز العربي الكبير بـ 32 قرشاً

615ea3bdc8324

الصناعة والتجارة: شكاوى بشان عدم التزام المنشآت بالسقوف السعرية

الصناعة والتجارة

الصناعة والتجارة: انخفاض واستقرار 130 سلعة وارتفاع 5

820203221138727805853

الحكومة تخالف 57554 مواطنا لمخالفتهم أوامر الدفاع

falafel

عواد لـ الوكيل: قد يطرأ تغيير على أسعار المأكولات الشعبية

6016b0120de9c

النيابة الجمركية تسمح بدخول موظفيها لسجل الصناعة والتجارة المركزي