عُمان تعتمد جامعة مؤتة للدراسة فيها بجميع البرامج الاكاديمية

الوكيل الاخباري - قررت سلطنة عُمان الشقيقة ومن خلال وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فيها، اليوم الأحد، اعتماد جامعة مؤتة لغايات الدراسة والابتعاث في كافة البرامج على مستوى البكالوريوس والدراسات العليا.



جاء ذلك بعد لقاء رئيس الجامعة الدكتور عرفات عوجان مع السفير العُماني الشيخ هلال بن مرهون المعمري، والذي تم اخيرا في مقر السفارة في عمان، في إطار سعي الجامعة لاستقطاب الطلبة من كافة الدول الشقيقة والصديقة لا سيما سلطنة عُمان التي ترتبط مع المملكة بعلاقات أخوية مميزة.

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