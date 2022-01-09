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الأحد، 09-01-2022 07:36 م

وزارة التعليم العالي : 1430 إصابة نشطة بكورونا في الجامعات

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 الوكيل الاخباري - قال الناطق الإعلامي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مهند الخطيب إن العدد التراكمي للإصابات في الجامعات بلغ 6568 إصابة تشكل ما نسبته 1.7% من إجمالي أعضاء الهيئتين التدريسية والأكاديمية والطلبة والبالغ عددهم نحو 377 ألف شخص.

وزاد الخطيب في حديث لقناة المملكة، مساء الأحد، أن العدد التراكمي للحالات النشطة حاليا بلغ 1430 إصابة تشكل ما نسبته 22% من إجمالي الإصابات، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 5133 حالة وبنسبة 78% من الإصابات.

وأشار إلى أن عدد الذين حصلوا على الجرعة المعززة حتى هذه اللحظة بلغ 8620 طالبا وطالبة وعضو هيئة تدريسية وإدارية وبما نسبته 2.7% من إجمالي عددهم، لافتا إلى أن نسبة تلقي الجرعة المعززة بلغت 93%.

وأكد “ما زلنا نعتقد أن الوضع الوبائي في الحرم الجامعي مستقر ويبعث على الاطمئنان بالاستمرار في التعلم الوجاهي وعقد جميع الامتحانات النهائية لجميع الدرجات والتخصصات في الحرم الجامعي.

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