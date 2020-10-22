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عمان .. ضبط متسولة تمتلك عائلتها شركة وتتقاضى 842 دينارا شهريا

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الخميس، 22-10-2020 10:01 ص

سيتم تحويلها إلى القضاء

عمان .. ضبط متسولة تمتلك عائلتها شركة وتتقاضى 842 دينارا شهريا

نت
تعبيرية


الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - أكد مصــدر مطلع في وزارة التنميّـــة الاجتماعيّــــة ، أنه تمّ ضبط متسوّلة في وســط البلد ، بالعاصمـــة عمّان ، أمس الأربعاء ، تبيّــن أنها تتقاضى عائلتها، مبلغ (842) دينارا، شهريّــا .

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وكشف المصــدر، اليوم الخميس ، لـ"الوكيل الإخباري" أن "المتسوّلة" من مواليد عام (1990م )، وتعيش في منزل عائلتها المكوّنــة من (4) أفراد ، حيث تحصل وشقيقتها على (300) دينار لكلّ منهما من المؤسسة العامة للضمان الاجتمــــاعي ، وشقيقتها الثالثة تحصل على (242) دينارا .

 

وفجّــر مُفاجأة من العيار الثقيل ، قائلا " بعد التدقيــق على بيانات عائلة الفتاة ، اتضح أنها تملك "شركـة قائمة " ، حيث تم تأسيسها عام (2015م) ، ومرخّصة من قبل وزارة الصناعة والتجارة .

 

وأشار إلى أنه سيتم إيداعها إلى مركز أمني المنطقــة المختص، ليُصار إلى تحويلها إلى القضـــاء، لاتخاذ الإجراءات اللازمة .

 

وكانت وزارة التنميّة الاجتماعيّــة ، ضبطت متسوّلا ، خلال حملتها على المتسولين ، مطلوب بجريمة قتــل، عدا عن ضبط متسوّل يمتلك (4) مركبات فارهة .

 

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