عمان .. ضبط متسولة تمتلك عائلتها شركة وتتقاضى 842 دينارا شهريا

الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - أكد مصــدر مطلع في وزارة التنميّـــة الاجتماعيّــــة ، أنه تمّ ضبط متسوّلة في وســط البلد ، بالعاصمـــة عمّان ، أمس الأربعاء ، تبيّــن أنها تتقاضى عائلتها، مبلغ (842) دينارا، شهريّــا .
وكشف المصــدر، اليوم الخميس ، لـ"الوكيل الإخباري" أن "المتسوّلة" من مواليد عام (1990م )، وتعيش في منزل عائلتها المكوّنــة من (4) أفراد ، حيث تحصل وشقيقتها على (300) دينار لكلّ منهما من المؤسسة العامة للضمان الاجتمــــاعي ، وشقيقتها الثالثة تحصل على (242) دينارا .
وفجّــر مُفاجأة من العيار الثقيل ، قائلا " بعد التدقيــق على بيانات عائلة الفتاة ، اتضح أنها تملك "شركـة قائمة " ، حيث تم تأسيسها عام (2015م) ، ومرخّصة من قبل وزارة الصناعة والتجارة .
وأشار إلى أنه سيتم إيداعها إلى مركز أمني المنطقــة المختص، ليُصار إلى تحويلها إلى القضـــاء، لاتخاذ الإجراءات اللازمة .
وكانت وزارة التنميّة الاجتماعيّــة ، ضبطت متسوّلا ، خلال حملتها على المتسولين ، مطلوب بجريمة قتــل، عدا عن ضبط متسوّل يمتلك (4) مركبات فارهة .
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة