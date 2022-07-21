عمان .. عبأ مركبته بالوقود وهرب - فيديو

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قام سائق مركبة بتعبئة خزان الوقود بقيمة 55 ديناراً من احدى محطات المحروقات في منطقة شارع الاردن بالعاصمة عمان اليوم الخميس .



وقال احد العاملين بالمحطة لموقع الوكيل الاخباري ان السائق هرب من المكان دون تسديد ثمن الوقود ، حسب ما يظهر بالفيديو المرفق بالخبر .



واشار انه بعد التحقق من نمر المركبة تبين انها مزورة ، مشيراً انه تم تبليغ الاجهزة الامنية بالامر ، حيث باشرت التحقيقات والبحث عن السائق ، مناشدا المواطنين بالمساعدة في البحث عن السائق .

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