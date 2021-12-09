عمرو : توجيهات ملكية لإيجاد حلول للتحديات التي تواجه المستثمرين

الوكيل الاخباري - بحث وزير الاستثمار، المهندس خيري عمرو، في الوزارة، اليوم الخميس، مع رئيس مجلس الأعمال العراقي في عمان، ماجد الساعدي، وعدد من أعضاء المجلس الملاحظات والاقتراحات الكفيلة بتعزيز استثمارات المستثمرين العراقيين بالمملكة.

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وأكد عمرو حرص الحكومة الأردنية على تقديم كل التسهيلات اللازمة لرجال الأعمال والمستثمرين في الأردن والتواصل الدائم معهم للاستماع منهم حول أي ملاحظات بشأن سير أعمالهم واستثماراتهم في المملكة، وتذليل أي عقبات قد تعترضها.



وعرض آليات تحسين وتطوير جذب الاستثمار، مشيراً إلى الجهود المبذولة من مختلف الجهات الرسمية التي تبذل لتحسين الواقع الاستثماري في المملكة، وتهيئة المناخ الجاذب والمناسب للاستثمار، مؤكداً أن إيجاد حلول للتحديات التي تواجه المستثمرين كان من أولى أولويات الحكومة الأردنية وبتوجيهات ملكية سامية.