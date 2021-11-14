569 مليون دولار تغطية ضمانات للوكالة الدولية لضمان الاستثمار في الأردن

الوكيل الإخباري- بلغ إجمالي التغطية الضمانية للوكالة الدولية لضمان الاستثمار، التي تعمل كقطاع شراكات بين القطاعين العام والخاص في الأردن، 569 مليون دولار.



وقالت الوكالة، التابعة لمجموعة البنك الدولي، بحسب بيانات اطلعت عليها "المملكة"، إن "الأردن يعدّ ثاني أكبر بلدٍ حاصلٍ على ترتيبات ضمانية من الوكالة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".



وأضافت أنه "لغاية 16 سبتمبر/أيلول 2021. لا تزال التغطية الضمانية التي تقدمها الوكالة للأردن هي الأكبر في منطقة المشرق العربي، حيث عملت الوكالة بصورة نشطة للغاية في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الأردن".



"ساندت الوكالة عدداً من المشروعات في قطاعات المياه والطاقة والنقل"، بحسب البيانات.



وتشمل المشروعات التي تساندها الوكالة في الأردن توليد الطاقة الكهربائية باستخدام الغاز، ومعالجة مياه الصرف الصحي، ومطار الملكة علياء الدولي، وتصنيع البرومين.



وتعمل الوكالة عن كثب مع الفريق الاستشاري التابع لمؤسسة التمويل الدولية لتحديد الفرص المتاحة لمساندة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى قطاع النقل.



الوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA)، تأسست عام 1988 كعضو في مجموعة البنك الدولي، لتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر فى اقتصادات ناشئة من خلال المساعدة في التخفيف من مخاطر القيود المفروضة على تحويل العملات ، وخرق الحكومات للعقود، ونزع الملكية، والحروب والاضطرابات المدنية؛ وتقديم تعزيز الائتمان للمستثمرين والمقرضين من القطاع الخاص.



ومنذ إنشائها، أصدرت الوكالة الدولية لضمان الاستثمار ضمانات تزيد عن 65 مليار دولار عبر 119 دولة نامية.

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