مذكرة تفاهم بين الأردن ومصر والعراق لإنشاء مدينة صناعية

الوكيل الإخباري- قال وزير الصناعة والتجارة يوسف الشمالي، إنّ العلاقات بين الأردن والجمهورية المصرية تعتبر استراتجية وقوية.

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وأضاف الشمالي، عبر التلفزيون الأردني، أنّه خلال زيارة سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني إلى مصر تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، موضحا أنّ المذكرة تهدف إلى تعزيز التعاون بين المؤسستين، إضافة إلى الاستفادة من التجارب المصرية التي اطلع عليها سمو ولي العهد.



وبيّن الشمالي، أن سمو ولي العهد اطلع على التجربة المصرية التي تتعلق بنظام الجديد دخل حيز التنفيذ، وهو قانون مخصص للمشاريع المتوسطة والصغيرة.

وأكّد على وجود رغبة من الجانب المصري بالاستفادة من التجارب الأردنية وخاصة فيما يتعلق بجائحة كورونا.



وعن المدينة الصناعية الثلاثية، أوضح الشمالي أنّه كان هنالك بعض التأخير في مشروع مذكرة تفاهم لإنشاء المدينة الصناعية المشتركة مع العراق ومصر، التي تعتبر من مخرجات القمة الثلاثية التي عقدت بعمّان في شهر آب.



وأضاف، أنه جرى، خلال الزيارة، التوقيع على المذكرة الخاصة بالمدينة الصناعية المشتركة مع وزيرة التجارة والصناعة المصرية نيفين جامع، مشيرا إلى أنه سيتم توقيع الجانب العراقي على المذكرة فيما بعد.



وأكد أنّ أهمية المذكرة تأتي ضمن التعاون الثلاثي الاستراتيجي بين الأردن والعراق ومصر، والحاجة إلى تعظيم الاستفادة من قرب المسافات بين البلدان، والاستفادة من الخبرات التكنولوجية والصناعية المتراكمة إلى جانب الاعتماد على المزايا الاستراتيجية التي تتمتع بها الدول كالاستيراد والتصدير للسلع.

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