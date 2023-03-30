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الخميس، 30-03-2023 09:26 م

عملية نوعية في مستشفى الملكة رانيا العبد الله للأطفال

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الوكيل الاخباري - أجرى فريق طبي متخصص من قسم المناعة في مستشفى الملكة رانيا العبدالله للأطفال، عملية زراعة نخاع عظم لطفل يبلغ من العمر ثمانية أشهر، يعاني من نقص المناعة المركب الناجم عن نقص أنزيم (ZNFX-1)، حيث كان يعاني الطفل من حدوث مرض شبيه بداء البلعمة المناعي المتكرر عند تعرضه لأي التهاب فايروسي.

وقال رئيس اختصاص المناعة المقدم الطبيب معتصم الصويتي، إن عملية زراعة نخاع العظم للطفل تكللت والحمدلله بالنجاح، حيث تعتبر هذه العملية الأولى على مستوى الأردن والمنطقة، إذ لم يسبق تسجيل عملية زراعة نخاع عظم لمثل هذا المرض مسبقاً سوى في حالة واحدة منشورة على مستوى العالم.

وبين الصويتي، أن هذا المرض الناجم عن هذه الطفرة الجينية يعتبر من الأمراض الخطيرة والنادرة.

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