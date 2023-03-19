إلقاء القبض على قاتل ثلاثيني في العقبة

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية -قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الامن العام إنّه أسعف الى المستشفى مساء اليوم شخص ثلاثيني إثر تعرضه للطعن بواسطة أداة حادة من قبل شخص آخر أثناء وجوده في منطقة الوسط التجاري بمدينة العقبة وما لبث أنْ فارق الحياة.

اضافة اعلان



وأكّد الناطق الاعلامي أنّه ومن خلال التحقيقات جرى تحديد هوية القاتل الذي أُلقي القبض عليه واعترف بارتكاب الجريمة إثر خلاف لحظي وستتم احالته للقضاء.