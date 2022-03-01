عويس: خطة لإصلاح التعليم المهني

الوكيل الإخباري - كشف وزير التربية والتعليم وزير العليم العالي والبحث العلمي وجيه عويس، عن وجود خطة مقترحة لإصلاح وتطوير التعليم المهني.

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وقال خلال اجتماع لجنة التربية والتعليم في مجلس الأعيان، الثلاثاء، إن الخطة تتضمن بشكل أساسي أنشطة لتحسين الأداء العام لقطاع التعليم المهني وزيادة معدلات الالتحاق في التعليم الثانوي.



وأضاف أن الخطة تتضمن أيضا إتاحة مسارين للتعليم؛ المسار المهني والمسار الأكاديمي، حيث يتضمن كل مسار 3 سنوات (من الصف العاشر إلى الصف الثاني عشر) وينتهي كل مسار بشهادة الثانوية العامة، وذلك بعد اجتياز الطالب لامتحانين أحدهما نظري والآخر عملي.



ولفت إلى أن الخطة تقترح أن يبدأ القبول في مسارات التعليم المهني من الصف العاشر، إضافة إلى منح الطلبة حوافز مالية لتشجيعهم على الالتحاق بالمسار المهني خاصةً أصحاب المعدلات المرتفعة منهم، وزيادة عدد سنوات الالتحاق بالمسار المهني إلى 3 سنوات بهدف منح الطلبة المزيد من التدريب العملي.



وبين أن الإشراف على عملية التعليم الثانوي المهني وتنفيذ برامجه في سنتين الحادي عشر والثاني عشر، بعد إكمال المرحلة الأساسية، يهدف لإعداد العمال المهرة والمهنيين في مستويات العمل الأساسية.



وقال عويس إن التعليم المهني أصبح محوراً أساسياً ضمن الخطط والبرامج الوطنية، لما يوفره من قدرة على فتح الآفاق والفرص للشباب ودعم مشاركتهم الإيجابية في عمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز عملية البناء والعمل في المجتمع.



وأوضح أن التعليم المهني جاء انطلاقاً من التوجيهات الملكية السامية بضرورة تبني السياسات الإصلاحية في النظام التعليمي، التي من شأنها دعم عملية التطوير والتحسين وتحقيق النقلة النوعية كماً ونوعاً باستمرار في جودة المخرجات التعليمية وكفاءتها، كما جاء أيضاً في الاستراتيجية الوطنية للموارد البشرية (2016-2025).



ونوه الوزير عويس إلى أن الطلبة من غير الناجحين في الثانوية العامة يمكنهم الالتحاق ببرامج الدبلوم المهني، التي تقدمها مراكز التدريب المهني والكليات الجامعية المهنية.

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