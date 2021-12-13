عويس: طلبت دعماً مالياً للمنح والقروض والمخصصات تغطي 45 الف طالب

الوكيل الإخباري - كشف وزير التربية والتعليم وزير التعليم العالي والبحث العلمي وجيه عويس، أنه خاطب رئيس الوزراء للحصول على دعم مالي إضافي للمنح والقروض الجامعية.

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وقال عويس إن مخصصات الوزارة تغطي نحو 40-45 ألف طالب فقط، في حين يصل عدد مستوفي الشروط من إجمالي المتقدمين إلى 71 ألفا.



وأضاف أن مخصصات الوزارة تتوزع بنسبة 40% على المنح، و60% على القروض، مبيناً أنه ورد للوزارة 78 ألف طلب.



وأوضح أن هنالك شروطا للحصول على المنح، وكلما تحقق شرط منها حصل المتقدم على نقاط، مذكرا بأنه سيتم إعلان نقاط المتقدمين في 15 من كانون الأول الجاري.



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