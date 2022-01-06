عويس يؤكد أهمية إنشاء جامعة تقنية تابعة لاتحاد الأكاديميين العرب

الوكيل الإخباري - أكد وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور وجيه عويس، دعم الوزارة لإنشاء جامعة تقنية تابعة لاتحاد الأكاديميين والعلماء العرب.

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وبين خلال لقائه في مقر الوزارة، اليوم الخميس، وفد اتحاد الاكاديميين والعلماء العرب، برئاسة عضو مجلس الحكماء في الاتحاد الدكتور سمير بينو، وأمين عام الاتحاد أحمد بكر العياصرة، والدكتور حامد طلافحة، والدكتور صلاح النسور، أهمية هذا المشروع الذي تحتاجه منظومات التعليم العالي؛ للانتقال إلى العلوم التقنية والمهنية.



ولفت إلى أن الوزارة ستقدم، التسهيلات التي ستمكن الاتحاد من البدء بهذا المشروع، ودعمه للاتحاد في جميع نشاطاته ومؤتمراته التي ينوي الاتحاد عقدها، مشيرا إلى أهمية هذه المؤتمرات العالمية والعربية التي تعزز التبادل العلمي والمعرفي عربيا ودوليا.



وتناول اللقاء البحث في مجال التدريب والتطوير الذي ينوي الاتحاد الشروع فيه، وبحث سبل التعاون مع الوزارة في هذا المجال.