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الثلاثاء، 31-08-2021 09:30 ص

عيد ميلاد الملكة رانيا العبدالله اليوم

رانيا


الوكيل الإخباري - يصادف، اليوم، عيد ميلاد جلالة الملكة رانيا العبدالله، وبهذه المناسبة نستذكر الخطوات التي تسجلها في العمل العام والمنبثقة عن رؤية قائمة على توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني في تمكين الأفراد، وإيصال الخدمات التنموية النوعية إلى مختلف مناطق الأردن.

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وجلالة الملكة تهتم بالجوانب المرتبطة بقطاع التعليم؛ كمبادرات تطوعية عملت على التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني في تحديد الأولويات للمساهمة في الجهود الوطنية.


ولا تزال هذه المبادرات التي تم مأسسة قسم منها تعمل بمثابرة من أبناء وبنات الأردن، وتطرح الكثير من البرامج والأنشطة في مجالات الطفولة والأسرة والتدريب، وتطوير القدرات ودعم الطاقات الإبداعية والريادية.


وعند اختيار الأنشطة يكون ذلك من خلال المجتمعات المحلية، و بتحديد أولويات تلك المناطق والقطاعات، وتستثمر جلالة الملكة علاقاتها على المستوى العالمي والعربي للتشبيك مع المؤسسات والمنظمات الداعمة، وبما نجده الآن من إنجازات متمثلة في مؤسسة نهر الأردن، وإدراك وصندوق الأمان لمستقبل الأيتام وتدريب المعلمين.

 

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