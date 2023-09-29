السبت 30-09-2023
الوكيل الاخباري

غابات برقش: أمسية تراثية تحيي رصد "قمر الحصّادين"

تصريح صادر عن القوات المسلحة

حادث تصادم يخلف 15 إصابة على شارع الأردن - صور

الأردن ينهي المراجعة الثالثة للسياسة التجارية بنجاح

ولي العهد: أجواء مميزة في مهرجان الهجن والشعر النبطي - فيديو

بيان صادر عن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين

الخلايلة: الأردن قطع شوطا كبيرًا في مسيرة الإصلاح الشامل

40 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

نحو 4 مليار دينار قيمة مستوردات الأردن المعفاة جمركيا في 2022

ليس الألعاب النارية.. صديق عريس حريق نينوى يفجر مفاجأة بشأن سبب الكارثة

الجمعة، 29-09-2023 11:50 م

غابات برقش: أمسية تراثية تحيي رصد "قمر الحصّادين"

1696019958466


الوكيل الإخباري - أحيت جمعية التنمية للإنسان والبيئة الأردنية ومبادرة سياحتنا بهمتنا، مساء اليوم الجمعة، أمسية تراثية في منطقة غابات برقش بلواء الكورة غربي إربد ، بمناسبة رصد "قمر الحصادين".

اضافة اعلان


وشارك في الأمسية، مجموعة من عشاق الطبيعة والبيئة والتراث وهواة التصوير من مناطق مختلفة في المملكة وممثلون عن الجمعيات الأهلية والمجتمع المحلي.


وقال رئيس جمعية التنمية للإنسان والبيئة الأردنية الدكتور أحمد الشريدة، إن الجمعية دأبت على إحياء الموروث الشعبي بظهور قمر الحصادين في سماء المملكة، من خلال إقامة أمسية تراثية وثقافية للعام التاسع على التوالي في غابات برقش.


وأضاف أن الهدف من إقامة الأمسية يأتي لتعزيز الانتماء إلى الأرض والاهتمام بالزراعة، حيث كان الأجداد يتخذون من ظهور قمر الحصادين استعدادهم لتهيئة الأرض وزرعها بالبذور وحصاد للقمح بمناجلهم.


وأشار الشريدة، إلى أن حدث سطوع "قمر الحصادين" ارتبط بالمعاني الجميلة للانتماء للأرض والبيئة التي تشكل المصدر الرئيس لغذاء الإنسان، مبينا أن إحياء الجمعية لطقوس ظهور "قمر الحصادين" يأتي استذكارا لخطى الآباء والأجداد الذين زرعوا وحصدوا الأرض، واستعادة للموروث الشعبي المرتبط بتلك الظاهرة، وإبراز المعاني السامية للفلاحة.


ويعتبر قمر الحصادين فلكياً، القمر المُكتمل الأقرب من موعد الاعتدال الخريفي، فيكون القمر مُرتفعًا وساطعًا ويُشرق مُبكراً، فيما سُمي قمر الحصادين بهذا الاسم؛ لأن المزارعين قديمًا كانوا يعتمدون على إضاءته لتمديد أوقات عملهم، بعد ساعات مغيب الشمس للتحضير للموسم من حراثة للأرض ونثر للبذور قبل هطول الأمطار.


وثمن مشاركون، مبادرة إحياء الأمسية التي تمثل فرصة لزيادة الاهتمام بالأرض واستذكار طقوس الأجداد، أيام الحصاد، وبيادر القمح، واستغلال جمالية الطبيعة، وربطها، بما تحويه الأرض من خيرات غذائية ومعالم سياحية وأثرية.


واشتملت الأمسية على مشاركة الحضور لأهازيج وأغان ودبكات شعبية متوارثة عن المزارعين في تعظيم الفلاحة والزراعة، فيما التقط هواة التصوير صورا لتشكل "قمر الحصادين" من تلال وهضاب غابات برقش لاستغلالها في التسويق السياحي للمنطقة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
WhatsApp Image 2023-09-29 at 11.47.26 PM

الزرقاء: اختتام مهرجان مسرح الطفل العربي بدورته الثالثة

1696012232019

مهرجانا الوفاء للرصيفة وشارع الثقافة يواصلان فعالياتهما

12315.

تصريح صادر عن القوات المسلحة

WhatsApp Image 2023-09-29 at 9.27.18 PM

حادث تصادم يخلف 15 إصابة على شارع الأردن - صور

6516fd432290a

الأردن ينهي المراجعة الثالثة للسياسة التجارية بنجاح

image

ولي العهد: أجواء مميزة في مهرجان الهجن والشعر النبطي - فيديو

أخبار متعلقة
1663336138150

حملة لإزالة الأنقاض على جوانب الطرق في دير أبي سعيد

20978065-e34893f9c698ea260a587a04d79157b8

صحة اربد: لا إصابات جراء انقطاع الكهرباء في مستشفى خاص

1694174165419

ندوة تناقش الإرث التراثي والسياحي لبلدة ملكا وجوارها وسبل استثماره

WhatsApp Image 2023-09-06 at 4.57.50 PM

المستقلة للانتخاب تبدأ بتنفيذ مشروع بناء قدرات العاملين مع الشباب في المحافظات

hoQUUTQzQMoHtlrArXh9iimiem42KJ1o8aj3WhvS

بلدية إربد توضح حول تركيب كاميرا لرصد المخالفات

الاحوال المدنية1

وقف دوام السبت في الأحوال المدنية