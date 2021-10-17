غرف الصناعة تحصر رحلاتها الخارجية بطيران الملكية

الوكيل الإخباري - أكد رئيس غرفة صناعة الأردن، المهندس فتحي الجغبير، أن غرف الصناعة في المملكة، حصرت رحلاتها الخارجية بطيران شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية.

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وقال المهندس الجغبير، في تصريح صحفي اليوم الأحد، إن دعم الناقل الوطني (الملكية الأردنية) واجب على مختلف القطاعات، مؤكدا أن اعتمادها حصريا لغايات السفر من القطاع الصناعي يعتبر دعما له.



ونوه أن طائرات الملكية الأردنية من الطائرات الحديثة، وتغطي معظم الوجهات العالمية، الأمر الذي يجعلها الخيار الأول للتنقل.



وأشار إلى أن الملكية، ترفد ميزان المدفوعات بالعملات الأجنبية، وتشغيل العديد من القطاعات المرتبطة بعملها، ما يؤكد أن دعمها سينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني.