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السبت، 25-09-2021 10:28 ص

نشطاء يرفضون مهرجان جرش

مهرجان جرش3


الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة - عبر بعض النشطاء عن رفضهم الشديد لمهرجان جرش الذي بدأ في 22 من أيلول الحالي.

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وأشار النشطاء بحسب رصد " الوكيل الإخباري" إلى أن المهرجان يشكل خطرا على المجتمع في ظل الوضع الوبائي الراهن ومع انتشار المتحورات.


وأكدوا أن التجمعات في داخل المدرج خلال الحفلات التي أُقيمت هي مصدر رئيسي لانتشار فيروس كورونا وزيادة نسبة الإصابات في المملكة .


وكانت قد صرحت لجنة الأوبئة يوم أمس أنه من غير المقبول ومن غير اللائق أن تكون هنالك تجمعات كالتي نشاهدها في مهرجان جرش.

 

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