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الجمعة، 05-01-2024 07:42 م

غوشة رئيسا لمجلس إدارة جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان

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الوكيل الاخباري - أعلن رئيس الهيئة الإدارية المؤقتة لجمعية المستثمرين في قطاع الإسكان الأردني، الدكتور شادي البخيت في اجتماع الهيئة العامة الأول لعام 2024، الذي عقد اليوم الجمعة، فوز ماجد غوشة رئيسا لمجلس إدارة الجمعية بالتزكية في انتخابات الدورة السادسة عشرة لهيئة إدارة الجمعية .

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وبحسب النتائج، فقد فاز المهندس نائل العبد اللات نائبا للرئيس، كما أعلن عن فوز أعضاء المجلس في عمان المركز الرئيسي للجمعية، وهم المهندس علي الوحش وسلطان حسان وعبد الحافظ النعيمات والمهندس زيد التميمي، والمهندس عبدالله العساف، وفوز المهندس عودة عوض الغويري عضو كوتا فرع الزرقاء ومحمد البطاينة عضو كوتا فرع أربد .

 

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