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السبت، 08-04-2023 10:43 م

فاعليات عجلونية تندد بانتهاكات قوات الاحتلال المستمرة للمسجد الأقصى

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الوكيل الاخباري - نددت عدد من الفاعليات الرسمية والشعبية والحزبية في محافظة عجلون بشدة باقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي السافر للمسجد الأقصى المبارك والاعتداء الوحشي على المصلين في باحاته واعتقال عدد منهم، مطالبين بموقف دولي فاعل يجبر دولة الاحتلال على وقف الاقتحامات والاعتداءات.

وأكدوا الجهود المستمرة التي يبذلها جلالة الملك عبدالله الثاني لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في فلسطين، وذلك في إطار الوصاية الهاشمية لحماية وحفظ الهوية العربية الإسلامية والمسيحية للمقدسات.

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