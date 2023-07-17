تركيب أذرع إنارة موفرة للطاقة بمناطق بلدية الكرك

الوكيل الإخباري - باشرت بلدية الكرك الكبرى، اليوم الاثنين، بتركيب أذرع إنارة في المناطق التابعة لها؛ بغرض تبديل جميع وحدات الإنارة على الأعمدة بوحدات إنارة جديدة موفرة للطاقة (LED).

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وأوضح رئيس البلدية، المهندس محمد المعايطة، إن هذا العمل يأتي ضمن عطاء مركزي من وزارة الإدارة المحلية وبنك تنمية المدن والقرى ووزارة الطاقة وصندوق فلس الريف.



وأضاف أن تغيير هذه الوحدات يهدف إلى التخفيف من فاتورة استهلاك الكهرباء على البلدية كونها موفرة للطاقة بشكل كبير، بالإضافة لتحسين الخدمة من خلال شمولها جميع الشوارع والمناطق، مشيرا إلى أن هذه الوحدات قليلة الصيانة وذات ديمومة أكثر من وحدات الإنارة القديمة.