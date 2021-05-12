فتح ابواب زيارة نزلاء مراكز الاصلاح طيلة ايام العيد

الوكيل الاخباري - أعلنت ادارة مراكز الإصلاح والتأهيل فتح ابواب الزيارات لذوي النزلاء طيلة ايام عيد الفطر السعيد من الساعة الثامنة والنصف صباحاً ولغاية الساعة الثانية عصراً، بمناسبة عيد الفطر السعيد وانسجاماً مع السياسة الإصلاحية المُتبعة داخل مراكز الإصلاح والتأهيل لإبقاء النزيل على اتصال دائم مع محيطه الخارجي ومشاركتهم افراحهم ومناسباتهم.

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وأكدت الإدارة على ضرورة التزام الأهالي بالتعليمات الصحية اللازمة للحماية من فيروس كورونا.



--(بترا)