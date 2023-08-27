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الأحد، 27-08-2023 11:07 ص

فرصة عمل للأردنيين - تفاصيل

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الوكيل الإخباري- أعلنت جمعية معهد تضامن النساء الأردني عن نيتها استدراج عروض من الخبراء المؤهلين لتنفيذ تدريب مكثف يهدف إلى تعزيز قدرات الجمعيات الشريكة في مجال تقديم الحماية واستقبال الحالات المعرضة للعنف، بالإضافة إلى الفئات الهشة.

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يأتي ذلك في إطار مشروع بعنوان "متحدون في مواجهة العنف ضد المرأة والفتيات أثناء وما بعد جائحة كورونا"، والذي يتم تمويله من قبل صندوق الامم المتحدة 

وستشمل المهام الرئيسية للمدرب/ة ما يلي:

تنفيذ خمسة تدريبات مكثفة، حيث يستمر كل تدريب لمدة أربعة أيام، وذلك في خمس محافظات مختلفة (عمان، البلقاء، اربد، مادبا، عجلون).


استخدام الدليل التدريبي المعتمد من قبل الجمعية، والذي يتناول تقديم الحماية للنساء والفتيات الناجيات من العنف الأسري والعنف القائم على النوع الاجتماعي.


إعداد وتقديم نماذج تقييم قبلي وبعدي لقياس تأثير التدريب.


إعداد تقرير مفصل بعد انتهاء التدريبات، وذلك في غضون مدة لا تزيد عن خمسة أيام.

وتشترط الجمعية المؤهلات والمتطلبات التالية للمدرب/ة:

حاصل/ة على شهادة جامعية في مجالات القانون، الحماية، الإرشاد الاجتماعي، أو مجال ذو صلة.

خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في تنفيذ التدريبات المتعلقة بمجال الحماية

خبرة سابقة لا تقل عن سنتين في العمل مع منظمات المجتمع المدني.


القدرة على إنجاز تقارير دقيقة في الوقت المحدد.


مهارات استخدام التكنولوجيا والأدوات ذات الصلة.


قدرة على العمل ضمن فريق وتحت الضغط.

تدعو الجمعية المؤهلين والمهتمين إلى تقديم عروضهم عبر البريد الإلكتروني [email protected]، ويشترط تقديم ملف يتضمن العرض المالي والفني، بالإضافة إلى السيرة الذاتية.

واشارت الى ضرورة  وضع عنوان البريد الإلكتروني "عرض تدريب بناء القدرات" حيث سيكون آخر موعد لاستلام العروض هو يوم 29 آب 2023.


 




 

 


 

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