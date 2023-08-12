ديوان الخدمة المدنية يؤجل امتحانات تنافسية بسبب موجة الحر

الوكيل الاخباري - أعلن ديوان الخدمة المدنية للمرشحين الذين تمت دعوتهم للامتحان التنافسي لاشغال وظيفة (معلم) بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم عن تأجيل الامتحانات التنافسية، وفقا لما يلي :



1- تأجيل الامتحان التنافسي الذي كان من المقرر عقده يوم الاحد القادم الموافق 13/8/2023 الى يوم الاثنين الموافق 21/8/2023.



2- تأجيل الامتحان التنافسي الذي كان من المقرر عقده يوم الاثنين القادم الموافق 14/8/2023 الى يوم الثلاثاء الموافق 22/8/2023 .



وفقا للاوقات والاماكن المحددة سابقا في الاعلان المنشور بهذا الخصوص في الصحف وعلى موقع ديوان الخدمة المدنية الالكتروني وصفحته الرسمية على الفيسبوك.



وذلك حرصا على سلامة الاخوة المواطنين من الاثار الناجمة عن التعرض المباشر لموجة الحر التي تؤثر على المملكة خلال الايام القادمة.

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