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الإثنين، 02-01-2023 12:41 م

فرص تدريب وتوظيف في العقبة للفتيات - تفاصيل

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الوكيل الإخباري - أعلنت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة/ مديرية التشغيل والتدريب عن توفر فرص تدريب وتوظيف للاناث في القطاع الخاص.

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وبيّن إعلان السلطة، أن المديرية تطلب تدريب وتشغيل عدد من الفتيات في مجال الخياطة الصناعية ( مصنع سيدني ) وضمن الشروط التالية:


1- اردنية الجنسية .
2- أن تكون لديها الرغبة بالعمل في مجال الخياطة الصناعية ( مصنع الخياطة ).
3- العمر من (18 - 35) سنة .
4-  لا يشترط الخبرة في هذا المجال .

وأشار إلى أن الامتيازات للملتحقات تتمثل بصرف مكافئة شهرية، وتوفر بدل مواصلات خلال فترة التدريب.


ودعت الراغبات بالتقديم مراجعة سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة مديرية التشغيل والتدريب في القطاع الخاص (قسم التدريب) .


 




 

 


 

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