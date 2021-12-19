فرق الطوارئ بالكورة تستعد للتعامل مع المنخفض الجوي

الوكيل الاخباري - استكملت متصرفية لواء الكورة استعداداتها بالتنسيق مع الدوائر المعنية في اللواء للتعامل مع المنخفض الجوي المتوقع يوم غد الاثنين.



وقال متصرف اللواء بكر الكعابنة لـ وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الأحد، إنه جرى فتح غرفة عمليات رئيسة في المتصرفية ترتبط بها غرف عمليات في البلديات ودوائر الخدمات المعنية في اللواء للتنسيق في معالجة أية حالة قد تنجم عن الظروف الجوية المتوقعة.

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