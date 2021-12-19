الإثنين 20-12-2021
الوكيل الاخباري

فرق الطوارئ بالكورة تستعد للتعامل مع المنخفض الجوي

مراكز مطعوم فيروس كورونا‎ الاثنين - اسماء

رئيس هيئة الأركان المشتركة يزور كتيبة الأمير طلال الآلية

بحث استقطاب طلبة عُمانيين للدراسة بالجامعة الأردنية

التربية لـ الوكيل : منح صلاحيات تعطيل او تأخير الدوام في المدارس لمدراء التربية

الامن العام : إصابتان بعيارات نارية إثر مشاجرة بالبقعة

إرادة ملكية بتعيين 15 قاضيا - اسماء

نقيب الفنانين لـ الوكيل : الفنانة سميرة توفيق تتمتع بصحة جيدة

الامن العام يكشف تفاصيل وفاة مواطن على دوار المدينة

متصرفية الأغوار الشمالية تدعو للابتعاد عن مجاري السيول

الأحد، 19-12-2021 11:54 م

فرق الطوارئ بالكورة تستعد للتعامل مع المنخفض الجوي

w


الوكيل الاخباري - استكملت متصرفية لواء الكورة استعداداتها بالتنسيق مع الدوائر المعنية في اللواء للتعامل مع المنخفض الجوي المتوقع يوم غد الاثنين.

وقال متصرف اللواء بكر الكعابنة لـ وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الأحد، إنه جرى فتح غرفة عمليات رئيسة في المتصرفية ترتبط بها غرف عمليات في البلديات ودوائر الخدمات المعنية في اللواء للتنسيق في معالجة أية حالة قد تنجم عن الظروف الجوية المتوقعة.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
وزارة الصحة 2)

مراكز مطعوم فيروس كورونا‎ الاثنين - اسماء

1220211293024313510321

رئيس هيئة الأركان المشتركة يزور كتيبة الأمير طلال الآلية

1639937757242

بحث استقطاب طلبة عُمانيين للدراسة بالجامعة الأردنية

وزارة التربية والتعليم

التربية لـ الوكيل : منح صلاحيات تعطيل او تأخير الدوام في المدارس لمدراء التربية

إرادة ملكية

إرادة ملكية بتعيين 15 قاضيا - اسماء

1020212992410214616366

الامن العام يكشف تفاصيل وفاة مواطن على دوار المدينة

أخبار متعلقة
1220201214411797442539

أمانة عمان تعلن حالة الطوارئ القصوى للتعامل مع المنخفض

11202115165118234820992

الضمان : نقل المصابين في الحالات الطارئة عبر طائرة إسعاف جوي