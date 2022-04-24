فريق زها الثقافي يفوز بجائزة التميز الهندسي على مستوى العالم

الوكيل الإخباري - فاز فريق مركز زها الثقافي PHI-Team بجائزة التميز الهندسي في المسابقة العالمية فيرست للروبوت الآلي التي عقدت في الولايات المتحدة الأميركية.

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ويعد فريق مركز زها الثقافي التابع لأمانة عمان الكبرى هو الفريق العربي الوحيد الذي حاز على جائزة في هذه المسابقة من بين 120 فريقا مشاركا من اكثر من 60 دولة.



وهنأت مدير مراكز زها الثقافية رانيا صبيح، الفريق على هذا الإنجاز الدولي الذي حققه المركز "أتقدم بالتهنئة للفريق الفائز في هذه المسابقة الدولية وللمشرفين الذين كان لهم دور أيضا بتحقيق هذا الإنجاز ولكل العاملين في المركز لما يقدموه من خدمة لأطفال وشباب الوطن".



وأكدت أن هذا الانجاز يأتي ثمرة جهد طويل وعمل دؤوب من مركز زها لإظهار الطاقات الإبداعية للأطفال والشباب المنتسبين ويحرصون على متابعة نشاطات وبرامج المركز المختلفة التي تنظم على مدار العام.



وشددت صبيح على أن هذا الإنجاز نقدمه للأردن وقيادته الهاشمية التي ترعى الإبداع وتقدم كل الإمكانات من أجل تنمية المواهب لدى أبنائنا الطلبة.



وأشارت الى أن هذه الجائزة هي حافز للمركز ليقدم الأفضل في جميع المجالات على مستوى الوطن والمستوى الدولي.



ويذكر أن الفريق المشارك مكون من 11 طالبا، ومدربين ومشرفين، حيث غادر إلى الولايات المتحدة الأميركية الاسبوع الماضي.



وتعد بطولة فيرست واحدة من اكبر المسابقات في مجال الروبوت وعلوم التكنولوجيا للطلاب المتراوحة أعمارهم بين 9 إلى 16 عاما.