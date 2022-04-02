تشغيل تجريبي لإشارات مدخل مرج الحمام الشرقي

الوكيل الإخباري - بدأت أمانة عمان الكبرى بالتشغيل التجريبي لإشارات مدخل مرج الحمام الشرقي بالتعاون مع وزارة الأشغال العامة وإدارة السير.

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وحسب مدير دائرة عمليات المرور في الأمانة المهندس محمد الفاعوري تم إنشاء إشارة ضوئية تعمل بطورين لتأمين مدخل آمن للمركبات باتجاه مرج الحمام واسكان عالية عبر شارع الشهيد سعيد محمد العبادي كبديل لفتحة الدوران القائمه على شارع القدس التي تم اغلاقها عند البدء بتشغيل الاشارة كونها كانت تشكل خطورة على مستخدمين الطريق، فضلاً عما كانت تسببه من ازدحام مروري بالموقع.



وأشار إلى أنه قد تم تأمين أماكن للتحميل والتنزيل على حرم الاشارة بالقرب من جسر المشاة لتأمين عبور آمن للمشاة والطلبة.



وستقوم كوادر أمانة عمان وإدارة السير بمراقبة الاشارة الضوئية خلال فترة التشغيل التجريبي وإجراء أي تحسينات مرورية في الموقع.