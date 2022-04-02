السبت 02-04-2022
الوكيل الاخباري

الصناعة والتجارة تؤكد توفر السلع بالاسواق وتُحذر من تجاوز السقوف السعرية

الإفتاء توضح حالات يُبطل فيها الصيام

قرض من فرنسا للأردن بقيمة 150 مليون يورو

توضيح حول صرف قسائم شرائية بقيمة 30 دينار للأسر العفيفة بداية رمضان

ضبط مركبة كانت تسير بعكس السير على طريق عمّان - إربد

عطاء جديد من الحكومة لشراء 120 ألف طن شعير

الصحة تعلن دوام المراكز الصحية وعيادات المستشفيات في رمضان

تونس تضرب موعدا ناريا مع فرنسا في كأس العالم

التنمية توضح حول تظلمات الدعم النقدي الموحد المرفوضة

الأردن يدعو الجانب الأميركي لتجديد اتفاقية منحة القمح

السبت، 02-04-2022 02:32 م

تشغيل تجريبي لإشارات مدخل مرج الحمام الشرقي

WhatsApp Image 2022-04-02 at 2.30.54 PM


الوكيل الإخباري - بدأت أمانة عمان الكبرى بالتشغيل التجريبي لإشارات مدخل مرج الحمام الشرقي بالتعاون مع وزارة الأشغال العامة وإدارة السير.

اضافة اعلان


وحسب مدير دائرة عمليات المرور في الأمانة المهندس محمد الفاعوري تم إنشاء إشارة ضوئية تعمل بطورين لتأمين مدخل آمن للمركبات باتجاه مرج الحمام واسكان عالية عبر شارع الشهيد سعيد محمد العبادي كبديل لفتحة الدوران القائمه على شارع القدس التي تم اغلاقها عند البدء بتشغيل الاشارة كونها كانت تشكل خطورة على مستخدمين الطريق، فضلاً عما كانت تسببه من ازدحام مروري بالموقع.


وأشار إلى أنه قد تم تأمين أماكن للتحميل والتنزيل على حرم الاشارة بالقرب من جسر المشاة لتأمين عبور آمن للمشاة والطلبة.


وستقوم كوادر أمانة عمان وإدارة السير بمراقبة الاشارة الضوئية خلال فترة التشغيل التجريبي وإجراء أي تحسينات مرورية في الموقع.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
IMG_7235

سياحة الربيع.. ميزة للأردن تحتاج الاهتمام وتوفير البنى التحتية

0-3

الصناعة والتجارة تؤكد توفر السلع بالاسواق وتُحذر من تجاوز السقوف السعرية

699

3 وفيات غرقا خلال 24 ساعة

image (17)

البترا تسجل أعلى عدد زوار منذ بداية جائحة كورونا

88175508_1104850146536737_3315473937990680576_n-780x446

الإفتاء توضح حالات يُبطل فيها الصيام

وزارة التنمية الاجتماعية

توضيح حول صرف قسائم شرائية بقيمة 30 دينار للأسر العفيفة بداية رمضان

أخبار متعلقة
1024x576_main_image5ddd5ff17784e

تحويلة مرورية بشارع الشهيد لاستكمال أعمال الباص السريع

alwakeel (7)

أمانة عمان تباشر بالمرحلة الأولى من تطوير جبل التاج

bawabeh (1)

جامعة اليرموك تجري استطلاعا للرأي حول الانتخابات البلدية - رابط

0L5A1586

خطة مرورية للتعامل مع المنخفض الجوي

شرطة سير (3)

كشف سبب الأزمة في منطقة نفق صويلح باتجاه دوار خلدا

EvG5xz33duG0OtzioZpHSJMtCv4tX38K3RQ8llJ2

الدوريات الخارجية تحرر أكثر من 42 ألف مخالفة مرورية خلال شهر شباط