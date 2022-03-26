هيئة الطاقة للمواطنين: سارعوا بالتسجيل على منصة الكهرباء قبل نيسان

الوكيل الإخباري - أكدت الناطق الإعلامي باسم هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن الدكتورة تحرير القاق، على أن موعد بدء تطبيق التعرفة الكهربائية الجديدة سيكون كما هو في 1/4/2022.

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ودعت القاق في تصريح لـ " الوكيل الإخباري" المواطنين الذين لم يسجلوا حتى الآن المسارعة في التسجيل للإستفادة من التعرفة المدعومة وتجنب تطبيق التعرفة غير المدعومة.





وقالت الهيئة في وقت سابق، إن أكثر من 500 ألف أسرة مُستحقة لدعم التعرفة الكهربائية الجديدة لم تسجل للحصول على التعرفة المدعومة حتى الآن.



وبينت أن الأسر التي لم تُسجل عبر المنصة سوف تُطبق عليها التعرفة غير المدعومة، بحيث يتم احتساب سعر الكيلو واط/ ساعة بقيمة 12 قرشاً، عن كمية الاستهلاك من 1 - 1000 كيلوواط، ما يعني تضاعف القيمة الشهرية للفاتورة بين 3 إلى 5 مرات بالمقارنة مع التعرفة المدعومة.