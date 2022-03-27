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الأحد، 27-03-2022 11:45 ص

فصل التيار الكهربائي عن 18 منطقة في الكرك - أسماء

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الوكيل الإخباري - أعلنت شركة توزيع الكهرباء عن فصل التيار الكهربائي عن 18 منطقة في محافظة الكرك، يوم غدٍ الاثنين.

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وقالت الشركة إن مدة الفصل سوف تستمر من الساعة 10 صباحاً، حتى الساعة 4 عصراً، وذلك بهدف اجراء اعمال صيانة على المغذي.


وأشارت إلى أن الفصل سوف يشمل كل من المناطق التالية: 


سواقة / آبار مياه سلطة المياه السواقة / آبار شركة مياهنا / محطة ضخ مياه الدامخي / الشركة الاردنية الفرنسية لتعدين اليورانيوم/ مركز إصلاح وتأهيل سواقة / شركة كربونات الكالسيوم/ شركة العنود للدواجن/ شركة المختار / محطة مياه الدامخي وآبار مياه السواقة / مايكروويف سواقة / مزارع المنصور / تجمع ابو الحصاني / شركة الكربونات - المناصير / الدامخي / مشروع الماريوت الشمسي / شركة جنى للكربونات / شركة انجاز. 

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