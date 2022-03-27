فصل التيار الكهربائي عن 18 منطقة في الكرك - أسماء

الوكيل الإخباري - أعلنت شركة توزيع الكهرباء عن فصل التيار الكهربائي عن 18 منطقة في محافظة الكرك، يوم غدٍ الاثنين.

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وقالت الشركة إن مدة الفصل سوف تستمر من الساعة 10 صباحاً، حتى الساعة 4 عصراً، وذلك بهدف اجراء اعمال صيانة على المغذي.



وأشارت إلى أن الفصل سوف يشمل كل من المناطق التالية: